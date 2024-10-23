Dün tahliye edilen Dilek Ekmekçi yeniden tutuklandı
İlk duruşmasından sonra dün tahliye edilen ceza hukukçusu Dilek Ekmekçi, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve FETÖ firarisi Cevheri Güven'in paylaşımlarına verdiği yanıtlar ile katıldığı YouTube programlarındaki ifadeleri nedeniyle, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılan avukat Dilek Ekmekçi'nin ilk duruşması görülmüş ve mahkeme tahliyesine karar vermişti.
Ancak Ekmekçi savcılığın itirazı üzerine bugün 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine götürüldü.
Söz konusu kararı Ekmekçi'nin avukatı sosyal medya hesabından paylaştı.
Müvekkilimiz Av. Dilek Ekmekçi’nin tahliyesi sonrası tekrar gözaltına alınmış ve salıverilmemiş akabinde duruşma savcısının tahliye kararına itirazı üzerine İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müvekkil hakkında tutuklamaya yönelik yeniden YAKALAMA kararı çıkarılmıştır.… pic.twitter.com/1rByDuPmOU— Av. Dr. Murat Sadak (@SADAKMURAT) October 23, 2024
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