Dün tamir ettirmişlerdi: Evlerinde ölü bulunan çiftte 'doğalgaz' şüphesi
Konya'da dünden bu yana kendilerinden haber alınamayan 74 yaşındaki Fatma ve 73 yaşındaki Mehmet Karatepe çifti, evlerinde ölü bulundu. Çiftin dün, bozulan doğalgaz kombisini tamir ettirdikleri öğrenildi. Çiftin doğalgazdan zehirlendikleri üzerinde duruluyor.
Olay saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi, Gürkan Caddesi’nde bulunan 2 katlı binada meydana geldi.
Fatma ile eşi Mehmet Karatepe’ye ulaşamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çiftin evine giden polis ekipleri, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla daireye girdi.
Ekipler, Karatepe çiftini hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.
DOĞALGAZ ŞÜPHESİ
Çiftin dün, evlerindeki doğal gaz kombisindeki arıza nedeniyle servis çağırdığı, kombiyi tamir ettirdikleri öğrenildi. Karatepe çiftinin gece saatlerinde rahatsızlandığı, yakınlarına mide bulantısı yaşadıklarını, bunun üzerine ayran içtiklerini söylediği öğrenildi.
Fatma ve Mehmet Karatepe’nin bu sabah 10.00’da uçakla İstanbul’a, daha sonra da kızlarının yaşadığı Norveç’e gitmeyi planladıkları öğrenildi.
Polis ve sağlık görevlileri çiftin doğalgaz zehirlenmesine bağlı yaşamını yitirdikleri ihtimali üzerinde duruyor.
Fatma ve Mehmet Karatepe’nin cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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