Dün tutuklanmıştı: Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı

Dün akşam tutuklanan Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı verildi. Demirören'in karşılıksız çek nedeni ile tutuklandığı öğrenilmişti.

Dün tutuklanmıştı: Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 20:21

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in kardeşi ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören dün akşam tutuklanmıştı.

Demirören Holding'den yapılan açıklamada ise Tayfun Demirören'in kendi şahsına ait şirketin faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı ifade edilirken söz konusu şirketin Demirören Yatırım Holding ile bağlantısı bulunmadığı ifade edilmişti.

TAHLİYE KARARI

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, ödenmeyen 66 milyon liralık iki çek Demirören ailesi tarafından ödendi.

Ödemenin ardından çek alacaklısı olan alacaklıların avukatı Demirören hakkındaki cezanın düşürülmesini talep etti. Bunun üzerine, Tayfun Demirören için tahliye kararı verildi. 


Etiketler: #tayfun demirören #Demirören Holding #Demirören

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