'Karşılıksız çek' gerekçesi: Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören tutuklandı

Yayınlanma: 15.02.2025 - 22:05

Güncelleme: 15.02.2025 - 22:43

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in kardeşi ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören tutuklandı.

Demirören Holding'den yapılan açıklamada ise, Tayfun Demirören'in kendi şahsına ait şirketin faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı ifade edilirken söz konusu şirketin Demirören Yatırım Holding ile bağlantısı bulunmadığı dile getirildi:

"Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tayfun Demirören, kendi şahsına ait 'Mikare Real Estate' şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır. Söz konusu şirket, Sn. Tayfun Demirören’in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur. Demirören Yatırım Holding’in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisi veya borcu bulunmamaktadır.

Sn. Tayfun Demirören’in şahsına ait olan şirket ile Demirören Yatırım Holding’in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak 2024 tarihinde yayımladığımız basın açıklaması ile de kamuoyuna duyurulmuştur. Sn. Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding’te büyük bir üzüntü yaratmıştır. Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır."

NE OLMUŞTU?

Ekol TV'nin haberine göre Tayfun Demirören'in Berlin'de kurduğu bir şirkette 2020'de aldığı 240 milyon Euro krediyi ödeyemeyince önce şirketi iflas etmiş ardından icralık olmuştu. Demirören'in icralık olma sebebi ise şirket üzerinden verdiği birden fazla karşılıksız çekin bulunması olduğu kaydedildi.

Söz konusu olaya ilişkin İstanbul İcra Ceza Masası, 2024 yılındaki bir çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle önce 43 milyon 700 bin para cezasına çarptırmış, ardından yine 2024 yılındaki bir başka çekle ilgili karşılıksızdır işlemi sebebiyle 22 milyon 770 bin TL para cezasına daha çarptırmıştı.

Para cezalarının ardından İcra Ceza Mahkemesi, Tayfun Demirören hakkında tazyik hapsi verip, yakalama kararı çıkartmıştı.