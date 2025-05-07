Dünürler arasında çıkan kavga kanlı bitti: Yaralılar var!
Çorum'da dünürler arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, bir kişi gözaltına alındı.
Ulukavak Mahallesi Pazartesi Pazarında E.T. (45) ile dünürü A.G. (52) ve oğlu E.G. (26) arasında tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda A.G. ve oğlu E.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Şüpheli E.T. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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