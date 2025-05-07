Dünürler arasında çıkan kavga kanlı bitti: Yaralılar var!

Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:43

Güncelleme: 07.05.2025 - 10:00

Ulukavak Mahallesi Pazartesi Pazarında E.T. (45) ile dünürü A.G. (52) ve oğlu E.G. (26) arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda A.G. ve oğlu E.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Şüpheli E.T. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.