Sonu cinayetle bitmişti! Mardin'deki silahlı kavgada 3 gözaltı

Mardin'in Derik ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Sonu cinayetle bitmişti! Mardin'deki silahlı kavgada 3 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:22

Derik ilçesi kırsal Atlı Mahallesi'nde 16 Ocak'ta iki grup arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mehmet Ali Çelik (17), F.Ç. (42) ve S.Ç. (43) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ali Çelik, kurtarılamadı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 3 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #mardin

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