Sonu cinayetle bitmişti! Mardin'deki silahlı kavgada 3 gözaltı
Mardin'in Derik ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Derik ilçesi kırsal Atlı Mahallesi'nde 16 Ocak'ta iki grup arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Mehmet Ali Çelik (17), F.Ç. (42) ve S.Ç. (43) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ali Çelik, kurtarılamadı.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 3 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: #mardin
En Çok Okunan Haberler
-
- Konya'da CHP'ye silahlı saldırı!
- CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talebi!
- 'Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!'
- Daire başkanı yargıdan şikâyetçi
- Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararı kaldırıldı
- O polis memuruna soruşturma
- 'Öcalan aynen şunu söyledi...'
- AFAD açıkladı: Antalya'da deprem
- İstanbullu 'Kanal İstanbul' istemiyor!
- İngiliz kadın “dünyanın en yaşlı insanı” seçildi