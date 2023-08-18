Son dakika... Boğaziçi'nde kulüp odaları zorla boşaltılıyor

Hukuksuzlukları ile gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi yönetimi yeni bir karara imza attı. Yönetim okuldaki öğrenci kulüplerini yurtların sağlam olmadığı gerekçesiyle boşalttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 16:24
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitede bulunan yurtların depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılacağını, öğrencilerin ise kulüp odalarına yerleştirileceğini açıklamıştı. Açıkta kalan yaklaşık 1200 öğrenci ile ilgili yönetimden net bir açıklama gelmezken, üniversitede yeni bir gelişme yaşandı. Rektörlük, öğrencilerin barınması için kulüp odalarının tahliyesine başladı. Kulüplerin Boğaziçi’nin kültürünün en önemli parçalarından biri olduğunu söyleyen öğrenciler, başka bir çözüm yolu getirilmesi gerektiğini söyledi.

Güney Erkek Yurdu'nun altında bulunan kulüp odalarının bulunduğu yere üniversite yönetimi ve güvenlik görevlileri gelerek odalardaki eşyaları boşaltmak istedi. Öğrenciler duruma tepki gösterince, güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. Öğrencilerin iddiasına göre, okul dışında sivil polis, özel güvenlik ve çevik kuvvet bekliyor. Öte yandan gerginlik sırasında bazı öğrencilerin de darbedildiği öne sürüldü.

Görevlilere tepki gösteren öğrenciler kulüp odalarını boşaltmak istemediklerini söyledi. Öğrenciler, “Kulüpler hakkında nasıl bu kadar net karar verebiliyorsunuz? Biz bu malzemeleri güvenli olmayan bir yere götüremeyiz. 2 saatlik bir iş değil” dedi.


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