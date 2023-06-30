Dünya Emekliler Günü ne zaman? Dünya Emekliler Günü nasıl ortaya çıktı?
Bugün 30 Haziran Emekliler Günü. Peki, Dünya Emekliler Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Emekliler Günü, ekonomik krizin gölgesinde kutlanıyor. Ekonomik krizin vurduğu emekliler maaşlarının güncellenmesini isterken TÜİK’in 5 Temmuz’da açıklayacağı oranlara göre memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı netleşecek.
DÜNYA EMEKLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Emekli yurttaşlar için her yıl 28 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arası Emekliler Haftası, Mustafa Kemal Atatürk‘ün emekliye ayrıldığı tarih olan 30 Haziran ise Emekliler Günü olarak kutlanıyor.
EMEKLİLER GÜNÜ'NÜN AMACI NE?
Emeklilik, insanların çalışma gücü ve yeteneklerini yitirip çalışma hayatından ayrılmalarıyla gelir kaynaklarının ortadan kalkması üzerine kazandıkları haktır. Emeklilik sayesinde, prim ya da kesenek ödeyen işçi, memur ya da bağımsız çalışanların yasayla belirlenmiş bir süre sonunda işten ayrılarak bir hizmet karşılığı olmaksızın aylık alması sağlanır.
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