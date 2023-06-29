Emekli Korgeneral Mehmet Şanver törenle son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.

ANKA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 18:08
Emekli Korgeneral Mehmet Şanver törenle son yolculuğuna uğurlandı
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66 yaşında yaşamını yitiren emekli Korgeneral ve DEVA Partisi kurucularından Mehmet Şanver, bugün toprağa verildi. Şanver için Ankara’da, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. 

Törene, Şanver'in ailesinin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, askeri yetkililer ve silah arkadaşları katıldı.

Şanver'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konulup askeri tören birliği eşliğinde alandan götürüldü. Cenaze, törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Babacan, törenin ardından; sosyal medya hesabında “Çok kıymetli dostum Mehmet Şanver’i son yolculuğuna uğurladık. Bir kez daha kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” mesajını yayınladı.


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