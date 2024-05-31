Dünyada yaygın bir şekilde kullanılan kısa süreli kiralamaya yasayla denetim geldi

Yayınlanma: 31.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.05.2024 - 04:00

Yaz aylarının gelmesiyle ucuz tatil arayan birçok yurttaş tatil beldelerinde ailece kalmak için günlük veya haftalık ev kiralıyor. Yazlıklarını uzun süreli kullanmayan birçok yurttaş da konutunu kiralayarak bütçesine katkı sağlıyordu. Yerli tatilcinin yanı sıra yurtdışından gelen turistler de artan otel fiyatlarınından korunmak için günlük veya haftalık ev kiralamaya yönelince otelcilerden itiraz yükseldi. Bu kiralamaların vergisiz, kayıt dışı kazanç yarattığını belirten otel yatırımcılarının düzenleme talebi üzerine geçen yıl içinde yasa çıkarıldı. Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Daire Kanun’a göre kiralama izne tabi tutuldu.

Uzmanlar, yasanın uygulanacağı ilk yaz sezonu için uyardı. 100 günden kısa süreli kiralamalarda yasa ile getirilen uygulama şöyle:

KOMŞU İZNİ GEREKLİ

Konutunu kiralamak isteyen yurttaş, ev apartmandaysa apartman sakinlerinden, site içindeyse bütün site sakinlerinden izin almak zorunda.

Sitenin herhangi bir blokunun izni yetmiyor. Bütün site izin vermeli. Tek bir komşu bile izin vermezse kiralama yapılamıyor.

Binada aynı kişinin beşten fazla dairesi varsa ve kiralıyorsa işyeri açma ruhsatı olmalı.

Bir ev sahibi binanın yüzde 25’inden fazlasına sahipse tamamını kiralayamaz. Bir kişi, 12 daireli bir apartmanda en fazla 3 daire kiraya verebilir.

İzinler alınınca “turizm konutu” belgesi almak için turizm il müdürlüklerine fiziki veya e-devlet üzerinden başvuru yapılıyor.

Turizm konutu belgesi almak için ise konutlarda en az bir yatak, mutfak, tuvalet-banyo ve yaşam alanı bulunması zorunlu. Bunun yanı sıra soğuk ve sıcak su, bakımlı ve temiz mobilyalar, donanımlı cihazlar, yangın söndürücüler, duman dedektörleri ve acil durum planı da bulunmak zorunda.

100 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Sitenin girişine veya binanın girişine “Bu binada turizm amacıyla kiralanan konut bulunmaktadır” ibaresi asılıyor.

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra kiralamadan elde edilen gelirden yüzde 20 KDV ödeniyor.

Bütün bu şartları yerine getirmeden yapılacak kiralamalarda yasal yükümlülükleri sıralayan Av. Ali Güvenç Kiraz, “Bu prosedür ve izinleri tamamlamadan evi kiralayanlar, kademeli bir şekilde cezalandırılacak. Denetimlerde yakalanılırsa önce 100 bin TL; daha sonra kademeli bir şekilde artarak 1 milyon TL’ye kadar çıkıyor cezalar. Burada kiracının bir sorumluluğu bulunmuyor. İzin alındıktan sonra konutlardaki gerekliliklerde eksiklik yakalanırsa 100 bin TL ceza kesilir ve 15 gün düzeltme süresi verilir. Eksikler giderilmezse izin iptal edilir” deye konuştu.