Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü pasaportları!

22 Temmuz 2022 Cuma, 14:37

Vize almadan seyahat edilebilecek ülke sayısına göre, dünyanın en değerli pasaportları belli oldu. Japonya 193 ülkeye vizesiz seyahat ile yine ilk sıraya yerleşirken, Türkiye ise 110 ülkeye vizesiz seyahat imkânı ile 54’üncü sırada yer aldı. İşte dünyanın en güçlü pasaportları!

TÜRKİYE 54’ÜNCÜ SIRADA

Henley Pasaport Endeksi 2022 verilerinden elde edilen bilgilere göre, vize almadan seyahat edilebilecek ülke sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli oldu.

Böylelikle Japonya pasaportunun 193 ülkeye vizesiz seyahat ile ilk sıraya yerleştiği görülürken, ikinci sırada Singapur ve Güney Kore (192), üçüncü sırada Almanya ve İspanya (190), dördüncü sırada İtalya, Finlandiya ve Lüksemburg’un (189) , beşinci sırada ise Avusturya, Danimarka, Hollanda ve İsveç’in (188) olduğu saptandı.

Türkiye ise listenin 54’üncü sırasına yerleşirken vizesiz seyahat edebileceği ülke sayısının 110 olduğu görüldü. Geçen sene 57.sırada yer alan Türkiye, Covid-19 salgınıyla listede düşüş yaşayan Avrupa ülkerinden dolayı pozisyonunu değiştirdi. Araştırma pasaportların orijinal sıralamasından oluşurken, 112 ülkenin yer aldığı saptandı. Listenin son sırasında yer alan ülke ise 27 ülkeye vizesiz seyahat imkânı bulunan Afganistan oldu.

YERLİ PASAPORT GÜNDEMDE

Bu yıl pasaportlar ile alakalı yapılan 43 bin 330 pasaport haberinde, pasaport ücretlerine gelen zamlar yıl içerisinde de büyük oranda yer alırken, bunun yanı sıra ülkemizde yerli üretim e-Pasaport’un tanıtılması da oldukça konuşuldu.