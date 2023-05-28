2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

"Dünyanın en uzun boylu kadını" Rümeysa Gelgi oyunu kullandı

Karabük'te 'dünyanın en uzun boylu kadını' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rümeysa Gelgi, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oyunu kullandı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 14:31
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Safranbolu İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 26 yaşında ve 2 metre 15 santimetre boyundaki Rümeysa Gelgi’nin Emek Mahallesi’ndeki evine seyyar sandık götürdü.

Görevlilerin bilgilendirmesinin ardından oyunu kullanan Gelgi, seçimin ülke için hayırlı olmasını temenni ederek, evine kadar gelen sandık görevlilerine teşekkür etti.

 


karabük Guinness Rekorlar Kitabı

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