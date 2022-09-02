Dünyanın yeni gündemi: 'One Word Tweet'' nedir, nasıl başladı?

02 Eylül 2022 Cuma, 15:00

Sosyal medya platformu Twitter'da akım olan 'One Word Tweet' yani tek kelimelik paylaşımlar viral oldu. Birçok kuruluş ve insanın katıldığı akıma Türkiye'deki siyasetçiler de kayıtsız kalamadı. İşte, akım hakkında merak edilen her şey...

'ONE WORD TWEET'' NEDİR, NASIL BAŞLADI?

Akımın çıkış noktasıyla ilgili birçok spekülasyon var. Dünyanın en büyük haber şirketlerinden biri olan CNN’in başlattığı düşünülen 'tek kelimelik akım' (One Word Tweet), Twitter'ın yeni gündemi oldu. CNN’in yaptığı “breaking news” (Son dakika haberleri) paylaşımının ardından kullanıcılar bu paylaşımla dalga geçse de; bu tweet kısa sürede viral oldu.

Akımı yükselten paylaşımlardan biri de, ABD'nin yolcu Demiryolu hizmetlerini işleten kurum (Amtrak), 2 Eylül 2022'de saat 00:30'da kendilerini tek bir kelime ile ''trenler'' olarak tanımladı. 2 paylaşım da bir anda interneti kasıp kavurdu, birçok resmi kuruluş ve ünlü isim akıma katıldı.

AKIMIN ÖNE ÇIKANLARI

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, akıma ''evren'' kelimesiyle katıldı. Öte yandan Google, Starbucks gibi kuruluşlar da akıma dahil olanlardan.

ABD Başkanı Joe Biden, tek kelimelik tanımını ''demokrasi'' sözcüğünden yana kullanırken, Türkiye'de bilinene göre akıma katılan ilk siyasi isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş'ın seçtiği kelime ise ''Ankara'' oldu. Yavaş'ın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi birçok siyasi isim; kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikte 'tek kelime' ile kendilerini anlattı.