Sosyal medyadaki 'tek kelimelik' akıma siyasiler de katıldı: 'One Word Tweet'

02 Eylül 2022 Cuma, 14:04

Dünyanın en büyük haber şirketlerinden biri olan CNN’in başlattığı düşünülen 'tek kelimelik akım' (One Word Tweet), Twitter'ın yeni gündemi oldu.

CNN’in yaptığı “breaking news” (Son dakika haberleri) paylaşımının ardından kullanıcılar bu paylaşımla dalga geçse de; bu tweet kısa sürede viral oldu. Daha sonrasında ise bu akıma diğer şirketler de katıldı.

CNN’in yaptığı bu paylaşımın altında pek çok Twitter kullanıcısı “Hesabı liseli stajyerlere mi verdiniz?”, “Sosyal medya çalışanınız işten mi ayrıldı?” gibi esprili paylaşımlar yapsa da çok geçmeden Microsoft, Starbucks ve NASA gibi şirketler de bu akıma dahil oldu.

SADECE TEK KELİME

Akıma göre şirketler, yaptıkları işi en iyi şekilde açıklayan 1 kelimeyi Twitter hesaplarından paylaşıyor. CNN’in bunu kasıtlı yapıp yapmadığı bilinmese de milyar dolarlık şirketlerin bu akıma katılmış olması sosyal medyada dikkat çekti.

SİYASİLER DE KATILDI

Kısa sürede yayılan bu akımın son katılımcıları da siyasiler oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi birçok siyasi isim; kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikte 'tek kelime' ile kendilerini anlattı.

İşte siyasilerin 'One Word Tweet' paylaşımları...