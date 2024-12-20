'Dur' ihtarı sonrası ölüm: Polise 25 yıl hapis cezası!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 15:39

Güncelleme: 20.12.2024 - 15:39

Olay, 12 Eylül'de gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Plakasız motosikletle seyir halinde olan Kerem Uzun, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timi'nde görevli polis memuru İbrahim Sert'in 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı.

İbrahim Sert, Uzun'un arkasından tabancayla ateş etti. Merminin isabet ettiği Uzun, hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan polis memuru İbrahim Sert, hakkında hazırlanan iddianamede, 'Olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis istendi.

"SİLAHIN PATLADIĞI AN MUĞLAKTIR"

İbrahim Sert hakkında Gebze 6'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada duruşma yapıldı. Duruşmada tutuklu sanık İbrahim Sert, öldürülen Kerem Uzun'un ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Ailenin avukatı Azad Ölmez, duruşmada yaptığı savunmada, sanığın elini yere paralel tutarak atış yapıp, Uzun'u öldürdüğünü, olayda doğrudan kasıt olduğunu belirtti. Sert'in avukatı Burak Uluköylü ise "Sanığın elini yere paralel şekilde tutmuş olması, paralel tuttuğu anda silahını ateşlediği anlamına gelmez. Silahın patladığı an muğlaktır. Bu bağlamda sanığın silahın patladığı ana ilişkin beyanlarına itibar etmek gerekir. Aksi takdirde sanığın kolunu yere paralel olarak tutmuş olması ve buna dayanarak ateşlediğini söylemek varsayımsal bir hareket olur ki bu şekilde şüpheden sanık yararlanır evrensel ilkesine aykırı bir durum oluşacaktır" diye konuştu.

"OLAY NEDENİYLE PİŞMANIM"

Tutuklu sanık İbrahim Sert de "Bu elim kazada taraf olmak istemezdim. Kerem'in ailesine başsağlığı dilemekten başka elimden bir şey gelmez. Olay nedeniyle pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Sert'in 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, görevi gereği elinde bulundurduğu tabancayı suçta kullanmış olması nedeniyle artırım uygulanarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın eylemi olası kastla işlemiş olduğuna kanaat getiren heyet, cezada indirim yaparak sanığın 25 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

"KARARIN YANLIŞ OLDUĞU DÜŞÜNCESİNDEYİZ"

Duruşma sonrasında açıklama yapan Uzun ailesinin avukatı Azad Ölmez, "Ne yazık ki olası kast ve takdir indirimi uygulandı. Takdir mahkemenindir. Gerekli itirazlarımızı yapacağız ancak kararın yanlış olduğu düşüncesindeyiz. İçeride çok gergin bir ortam yoktu. Normal şartlarda cinayet dosyalarında daha gergin ortam ile karşı karşıya kalırız ancak aile acılıydı. Acılı olması sebebiyle cezadan sonra indirim uygulanması sebebiyle aile biraz tepki gösterdi" dedi. (