Sosyal medyada hareketli anlar: Canlı yayın sırasında polis bastı!

Bursa’da bir kişi, sosyal medyada canlı yayıp açıp kendine zarar verince yayını izleyenler polisi aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yayın esnasında kapıyı kırarak içeri girdi. O anlar kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada hareketli anlar: Canlı yayın sırasında polis bastı!
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İHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 14:04

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde yaşayan ve bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen Ö.K. isimli genç, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında kendine zarar vermeye başladı.

Yayını izleyen tanıdıkları panik halinde 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Ö.K.’nin yayını esnasında kapıya geldi.

Polislerin ikazına rağmen kapıyı açmayan genç, yayına devam ederken, ekipler savcılık kararı sonrası, kapıyı kırarak açtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

O anlar yayında kameraya yansırken, baygınlık geçiren kişi ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç ile ilgili tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #sosyal medya #Canlı yayın

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