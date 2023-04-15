Polisten kaçan sürücü kaza yapınca koşarak kaçmaya çalıştı
Tekirdağ Çorlu’da polis çevirmesine giren sürücü ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca esnasında kaza yapan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Yakalanacağını anlayan sürücü yaya olarak kaçmaya çalıştı.
Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı alkollü sürücülere yönelik trafik kontrolü yaptı. Uygulama noktasından geçen bir aracı durdurmak isteyen ekiplerin 'Dur' ihtarına duymayan otomobil kaçarak bölgeden uzaklaştı.
EKİPLER KAÇABİLECEĞİ YOLLARI KAPATTI
Asayiş Büro ve Devriye Ekipler Büro Amirliği’ne bağlı çok sayıda ekip aracın peşine düşünce Reşadiye Mahallesi’nin ara sokaklarında film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Ara sokaklara giren otomobil, dakikalar süren kovalamaca sonrası Fevzi Çakmak Caddesi’nde park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı.
50 METRE KOŞABİLDİ
Yakalanacağını anlayınca bu kez aracı bırakıp yaya olarak koşar adımlarla kaçan sürücü 50 metre sonra Şinasi Kurşun 10. Sokak’ta polis tarafından yakalandı.
Sürücü A.H.’nin (24) trafik polisi tarafından yapılan kontrollerinde 1,50 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. A.H.’nin daha önce de aday sürücüyken alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesinin iptal edildiği öğrenildi.
Alkollü sürücünün kaza yaptığı otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak otoparka konuldu.
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