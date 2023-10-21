Aşırı hız facia getirdi: Takla attı, trafik lambasına çarparak durabildi!

Nevşehir’de aşırı hızlı otomobil önce orta refüje ardından takla atarak trafik lambasına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 08:15
Aşırı hız facia getirdi: Takla attı, trafik lambasına çarparak durabildi!
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Nevşehir'de 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde feci bir kaza yaşandı.

KAZANIN NEDENİ AŞIRI HIZ!

Sürücüsü öğrenilemeyen 38 LA 263 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle orta refüje çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil trafik lambasına çarparak durabildi.

Devriye gezerken kazayı gören polis ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ve yayındaki yolcu itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kazada ağır yaralanan sürücü ve yoldu Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


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