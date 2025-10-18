Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Dur' ihtarına uymadı, polis memuruna çarptı!

18.10.2025 11:35:00
DHA
Bartın’da uygulama sırasında ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün kaçarken otomobiliyle çarptığı sivil polis memuru Ö.T., yaralandı. Sol ayağı kırılan Ö.T.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bartın-Zonguldak karayolunda saat 03.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; bölgede uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru Ö.T., Y.Z.A. yönetimindeki 35 CG 2929 plakalı otomobili durdurmak istedi. Kaçmak için geri manevra yapan sürücü otomobiliyle, sivil polis memuru Ö.T.’ye çarptı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ö.T., Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sol ayağı kırılan polis Ö.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Araç sürücüsü Y.Z.A. gözaltına alınırken, otomobili ise incelenmek üzere otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

