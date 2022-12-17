'Dur' ihtarına uymadı, refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. Sürücü M.O.Y.'nin 1.82 promil alkollü olduğu belirlendi.

DHA
17 Aralık 2022 Cumartesi, 07:07
'Dur' ihtarına uymadı, refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı
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Feci kaza, saat 00.30 sıralarında Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, kontrol noktasına yaklaşan M.O.Y. yönetimindeki 41 AKM 062 plakalı otomobili durdurmak istedi.

TAKLA ATTI

Polisin 'dur' ihtarına uymayan M.O.Y., kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre süren takibin ardından M.O.Y., direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobille refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücü M.O.Y. ile otomobilde bulunan G.K. ve E.K. yaralandı.

İŞLEM YAPILDI

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sürücü M.O.Y.'nin 1.82 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 'alkollü araç kullanma', 'dur ikazına uymama' ve 'trafiği tehlikeye düşürme' suçlarından işlem yapıldı. 


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