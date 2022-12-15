Hastane otoparkındaki otomobil içinde ölü bulundu
Konya'da bir kişi, hastane otoparkında bulunan araçta ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da dün akşam saat 22.30 sıralarında Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi otoparkında meydana gelen olayda otoparkta bulunan 42 ADM 993 plakalı otomobilin içerisindeki bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilin arka koltuğunda bulunan 60 yaşındaki Mustafa Ataseven'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Ataseven'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şahsın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacağı öğrenildi.
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