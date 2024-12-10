'Dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki çocuk, polise çarptı!
Antalya’nın Alanya ilçesinde uygulama noktasında polisin ’dur’ ihtarına uymayan 16 yaşındaki genç motosikletle polise çarptı. Motosikleti bırakıp kaçmak isteyen genç 30 metre sonra yakalanıp gözaltına alındı.
Feci kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde genel uygulama yapıldığı sırada polisin ’dur’ ihtarına uymayan Sinan Ç. B (16) isimli genç uygulama noktasında görev başında bulunan Fatih N. İsimli polis memuruna çarptı.
Motosiklet ile çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan Sinan Çakır B.(16) 30 metre kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis memuruna ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu, Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
POLİSİN DURUMU İYİ
Kaçmaya çalışan Sinan Çakır B.(16) isimli şahıs önce sağlık kontrolü için Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesine daha sonra ise tutuklanarak Alanya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.
Kazada yaralanan polis memuru Fatih N.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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