Antalya'da film gibi olay: İlk kez ceza yedi, ceza makbuzuyla 'hatıra fotoğrafı' çektirdi

Yayınlanma: 07.12.2024 - 10:59

Güncelleme: 07.12.2024 - 10:59

Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesinde yapay şelale istikametinden hastane istikametine seyir halindeki A. S., kullandığı plakasız motosiklet, Yukarı Hisar Mahallesi Muhtarlığı önünde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmekte olan 11 yaşındaki F. B’ye çarptı.

Kazada yaralanan ilkokul öğrencisi, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SERVİS, KÜÇÜK ÖĞRENCİYİ YOL ORTASINDA İNDİRDİ

Kazaya sebep olan 07 C 74031 plakalı okul servisinin F. B’yi yolun kenarına yanaşmadan yol ortasında indirdiği, öğrencinin de tek başına servis aracının önünden geçtiği sırada motosiklet tarafından çarpıldığı bildirildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE 23 BİN 894 TL PARA CEZASI

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet sürücüsüne sürücü belgesinin olmaması nedeniyle 12 bin 977 TL, motosikletin plakasının olmamasından 10 bin 917 TL olmak üzere toplam 23 bin 894 TL para cezası uygulandı ve motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

İLK KEZ CEZA YEDİĞİNİ SÖYLEDİ VE CEZA MAKBUZUYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Kazanın ardından 23 bin 894 TL para cezası uygulanan Abdulaziz Su, bugüne kadar sürücü belgesi olmamasına rağmen hiç ceza yemediğini, ilk kez trafik cezası yediğini belirterek, olay yerine gelen arkadaşlarına ceza makbuzuyla gülerek poz verdi.