'Dur' ihtarına uymayan otomobildekiler ateş açtı: 3'ü polis 4 yaralı

18 Eylül 2021 Cumartesi, 08:24

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında merkez Antakya ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Şükrü Balcı Caddesi’nde asayiş uygulaması yapan polisler, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

İddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında otomobilden, polislerin üzerine pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar, 3 polis ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaşa isabet etti. Olayın ardından izlerini kaybettiren şüpheliler, Antakya-Reyhanlı karayolu üzerindeki boş araziye otomobili bırakarak kaçtı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.



