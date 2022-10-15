Canlı yayında uyuşturucu kullanan kadın serbest bırakıldı

15 Ekim 2022 Cumartesi, 10:57

Sosyal medya hesabında canlı yayın yapan bir kadının 'metamfetamin' olarak bilinen uyuşturucu madde kullandığı ve düzeneğin nasıl yapıldığını anlattığı görüntüler üzerine emniyet birimleri harekete geçti.

Ödemiş'te yaşadığı ortaya çıkan kadının adresini belirleyen Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 25 yaşındaki A.B. yakalanarak gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN SERBEST

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenilen A.B., işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. A.B., buradaki ifadesinin ardından savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.



