'Dur' ihtarına uymayan sürücüden pişkin savunma: 'Arabamda yumurta var'

Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü, “Arabada yumurta var, uygulamadan kaçmadım” diyerek kendisini savundu.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 09:40
'Dur' ihtarına uymayan sürücüden pişkin savunma: 'Arabamda yumurta var'
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Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan otomobil, kısa süre sonra yakalandı.

Araçtan indirilen alkollü sürücü, basın mensuplarının "Uygulama noktasından neden kaçtınız" sorusuna, "Yok ben kaçmadım, benim arabamda yumurta var. Yumurtacıyım ben" dedi.

"HEPSİNİ SEVİYORUM"

Polis ekiplerini gösteren sürücü, "Ben bunların hepsini seviyorum" diye konuştu.

Alkollü sürücüye 19 bin 355 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıl el konuldu.


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