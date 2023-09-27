’Dur’ ihtarına uymayan TIR sürücüsü, lastiklere ateş edilerek durduruldu

Mardin’in Artuklu ilçesinde şüpheli TIR, sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayınca tekerlerine ateş edilerek durduruldu.

İHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 15:05
’Dur’ ihtarına uymayan TIR sürücüsü, lastiklere ateş edilerek durduruldu
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Artuklu ilçesinde kaçak malzeme taşıdığı bilgisini değerlendiren polis ekipleri, Kızıltepe Kavşağı’nda 47 ACT 489 plakalı tırı durdurmak istedi.

Sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Tekerlerine ateş edilerek durdurulan tır, refüje çıktı.

Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Artuklu mardin dur ihtarı

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