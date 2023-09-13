Bakan Yerlikaya, kaçak göçe karşı yeni uygulamayı anlattı: 'Pilot il İstanbul'

Yayınlanma: 13.09.2023 - 11:59

Güncelleme: 13.09.2023 - 12:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) bazı medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Göreve getirilişinden itibaren Bakanlık faaliyetleri yapılanları anlatan Ali Yerlikaya, son 90 günde 43 bin 90 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Düzensiz göçmenlerle ilgili verileri paylaşan Bakan Yerlikaya, operasyonlarla son 90 günde 75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandığını ve 32 bin 563'ünün sınır dışı edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, ayrıca kaçak göçle mücadelede yeni başlatılan uygulamayı anlattı. Bakan Yerlikaya, İstanbul'un "pilot il" olarak seçildiğini belirtti.

Yerlikaya'nın açıklamalarından özetler şöyle:

10 OLAYDAN 9'UNU AYDINLATTIK

"Teröre karşı İHA'larımızla SİHA'larımız 15640 saat gerçekleştirdi. 41 bin 66 kırsal bölgede operasyon gerçekleştirildi. Bunların 20'si büyük operasyon 137'si orta operasyon.Son 90 günde 43 bin 90 operasyon düzenledik.258 terörist etkisiz hale getirildi. Sol Terör örgütlerine karşı 71 terör operasyonu yapıldı. 34'ü bombalı olmak üzere 44 eylem önlendi.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız.

Uyuşturucuya göz açtırmayacağız. Hepsinin tepesine çöküp adalete teslim edeceğiz. Son 90 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik 92 operasyonda 1767 kişi gözaltına alındı.

Tüm asayiş olaylarına baktığımızda ekiplerimiz her 10 olaydan 9'unu aydınlatmıştır.

'DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKESİ' İDDİASI

Siber suçlarla mücadelede 90 günde terörle iltisaklı olduğu tespit edilen 56 bin 958 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yaptık. 24 bin 539 şüpheliden 489’u gözaltına alındı, 25’i tutuklandı. Bilişim sistemlerine yönelik 50 operasyon düzenlendi, 56 şüpheli gözaltına alındı, bunların 24’ü tutuklandı. Sosyal medya üzerinden yapılan algıların da farkındayız. Ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapacağız.

'DÜZENLİ GÖÇMEN' SAYISINI AÇIKLADI

Geçmişten günümüze göçün sebepleri hep aynı. Düzenli göçmen ve düzensiz göçmen kavramı karşımıza çıkıyor. Kanunlarımıza uygun olarak ülkemize girişi çıkışı belli olanlar düzenli göçmen sayılıyor. 4.797.593 düzenli göçmen bulunuyor.

KAÇAK GÖÇLE MÜCADELEDE YENİ SİSTEM

Yakalama süreci le ilgili artık yeni bir sistem uyguluyoruz. Pilot bölge olarak seçilen İstanbul'da başlatılan mobil göç noktası adı verilen araçlar kullanılıyor. Güvenlik güçlerimiz bir yabancıya kimliğini soruyor, kimliğini ibraz edemiyorsa görevlimiz onu mobil göç noktasına davet ediyor. Göç uzmanlarımızla hem parmak izi sorgulaması yapılıyor hem de göçnet veri tabanından gerekli kontrolleri sağlanıyor. Düzensiz göçmen olduğu ortaya çıkıyorsa kolluk kuvvetlerimizce geri gönderme merkezine gönderiliyor. Pilot bölge olan İstanbul'da 20 aracımız farklı noktalarda çalışmalarını yürütüyor. Ekim sonunda bu hizmet 150 araçla 30 şehirde sahada olacaktır.

75 BİN 442 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ülkemize yasal yollarla gelip yasal süre içinde çıkmayanlara düzensiz göçmen diyoruz. Operasyonlarla son 90 günde 75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandı 32 bin 563'ü sınır dışı edildi. Geri kalanların işlemi devam ediyor. 207 şüpheli için adli kontrol kararı verildi. 43'ü tutuklandı. 89.396 yabancı ülkemizden ayrıldı. 59.145 kişinin sınırdan girişleri engellendi."