'Dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, market duvarına çarpınca yakalandılar
'Şiddet kültürünün' önüne geçilemediği Türkiye'de, suç oranları da günden güne artıyor. Son olarak, Adana’da yaşananlar ABD'yi aratmadı... ‘Dur’ ihtarına uymayıp polisten kaçan sürücünün kullandığı plakasız hafif ticari araç marketin duvarına çarptı. Polis, sürücü F.M. ile yanındakilerden M.T.’yi araçta, H.Ç.’yi ise yaya olarak kaçmaya çalışırken yakaladı.
Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi’nde 15 Ekim gecesi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında plakasız bir hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti.
MARKETİN DUVARINA ÇARPTILAR
Ekiplerin takip ettiği sürücü, aracıyla sokağı dönerken direksiyon kontrolünü kaybedip, bir marketin duvarına çarptı.
Polis, sürücü F.M. ile yanındakilerden M.T.’yi araçta gözaltına aldı. Koşarak kaçmaya çalışan H.Ç. ise havaya ateş açılarak yakalandı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
ÜSTLERİNDEN SİLAH VE MERMİ ÇIKTI
Araçta ve şüphelilerin üst aramasında, ruhsatsız 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Polis merkezine götürülen şüphelilerden H.Ç.’nin ‘Mala zarar verme’ suçundan arandığı belirlendi.
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