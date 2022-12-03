Arnavutköy'de polisten kaçarken 'dereye' uçtular
İstanbul Arnavutköy'de polisten kaçan iki şüpheli otomobille dereye uçtu. Yapılan inceleme sonucu, aracın çekme belgeli olduğu ve trafikte olmaması gerektiği tespit edildi.
Arnavutköy Hadımköy'de, 2 Aralık Cuma gece saatlerinde rutin trafik uygulaması yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi. Polisin durdurmak istediği otomobil sürücüsü kaçmaya çalıştı.
Kaçan sürücüyle polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu.
Dereye uçan otomobilde bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkışında kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARACIN TRAFİKTE OLMAMASI GEREKİYORMUŞ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dereye uçan otomobilden çıkarılan sürücü ve yanındaki arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan inceleme sonucu, aracın çekme belgeli olduğu ve trafikte olmaması gerektiği tespit edildi.
Kaçan şüphelinin, bu yüzden uygulama noktasında durmadığı öğrenildi. Dereye uçan otomobildeki 2 kişinin ambulansa götürüldüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sözlerini şubenin girişine taşıdılar
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- 'Musa Hoca' bakın kim çıktı!
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Prof. Dr. Pekcan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
- Motorine dev zam!
- Tarsus kazısı bitti sıra Lüleburgaz’da
- Akşener'den 'kulak çekme' polemiği çıkışı
- İşte yeni vizyon kadrosu
- Kılıçdaroğlu yarın ne açıklayacak?