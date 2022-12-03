Arnavutköy'de polisten kaçarken 'dereye' uçtular

03 Aralık 2022 Cumartesi, 12:05

Arnavutköy Hadımköy'de, 2 Aralık Cuma gece saatlerinde rutin trafik uygulaması yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi. Polisin durdurmak istediği otomobil sürücüsü kaçmaya çalıştı.

Kaçan sürücüyle polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu.

Dereye uçan otomobilde bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkışında kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARACIN TRAFİKTE OLMAMASI GEREKİYORMUŞ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dereye uçan otomobilden çıkarılan sürücü ve yanındaki arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan inceleme sonucu, aracın çekme belgeli olduğu ve trafikte olmaması gerektiği tespit edildi.

Kaçan şüphelinin, bu yüzden uygulama noktasında durmadığı öğrenildi. Dereye uçan otomobildeki 2 kişinin ambulansa götürüldüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.