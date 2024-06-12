‘Dur' ihtarına uymayıp polisi şehit etmişti: Vicdan azabına iyi hal indirimi

Yayınlanma: 12.06.2024 - 12:21

Güncelleme: 12.06.2024 - 12:37

İstanbul Kağıthane'de, 15 Temmuz 2023'te İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki polis uygulama noktasında görevli polis memurları, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Osman Boyraz'ın (22) kaçma eğiliminde olduğunu fark edince 'dur' ihtarında bulundu. Boyraz, hızını artırarak yolun solunda bulunan polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak ölümüne neden oldu.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Osman Boyraz, jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Ölen polis memuru Alp Efe Bekit’in eşi, anne ve babası ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"SAMİMİ DEĞİL"

Şehit Polisin eşi Ezgi Bekit, sanık Boyraz'ın samimi bir pişmanlık göstermediğini düşündüğünü belirterek, indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istedi. Şehit polisin anne ve babası Hülya ve Ali Nazif Bekit de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Sanık Osman Boyraz, karar açıklanmadan önceki son sözünde, ölümüne sebep olduğu şehit polisin ailesine başsağlığı dileyerek, "Pişmanlığım vardır. Böyle olmasını istemezdim. Yurtdışında çalışıyorum. Bugüne kadar hiçbir suç işlemedim. Öksüz ve yetim büyüdüm. Bir gün amcamlarda bir gün dayımlarda kaldım. Şehidimizin çocuğunun ne halde büyüyeceğini de biliyorum. Vicdan azabı çekiyorum, uyuyamıyorum. Benden iyi kimse bilemez bu durumu. Ben annesiz babasız büyüdüm. Durumlarını anlayabiliyorum. Böyle olmasını istemezdim" diye konuştu.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme sanık Osman Boyraz’ı 'olası kastla ölüme neden olmak' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla düşürdü.