Dürdane Özkan'ın şüpheli ölümü aydınlatılamadı: Otopsi raporu aylardır çıkmadı

06 Ocak 2023 Cuma, 04:00

Tokat’ın Turhal ilçesinde iddiaya göre eşi, iki oğlu ve eşinin annesiyle yaşayan Dürdane Özkan, 20 Ağustos 2022’de büyük oğlu H.Ö., tarafından evlerinin yanındaki ahırda kendini asmış bir şekilde bulundu. H.Ö.’nün kendi olanaklarıyla annesini hastaneye götürdüğü ve hastanede tanıdığı M.A. isimli kişinin yönlendirmesiyle olayın tutanaklara “intihar” olarak geçirildiği öğrenildi.

"ÇİZİKLER VE MORLUKLAR"

İntihar ettiği iddia edilen Özkan’ın naaşını gören yakınları başının arkasında darptan dolayı durmayan şiddetli bir kanamanın, kollarında çizikler ve morluklar, bacakta yara izlerinin olduğunu ve saçlarının koparıldığını öne sürdü. Özkan’ın kardeşleri ve yakınları, Özkan’ın eşinden ve kayınvalidesinden sürekli şiddet gördüğünü iddia edip ölümün araştırılmasını istedi. Özkan’ın kardeşleri ve yakınları ayrıca hastanede yanlış ifade verdiklerini iddia ettikleri M.A’dan şüphelenerek savcılığa şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından Tokat Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özkan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

"KURTAR BENİ ARTIK"

Özkan’ın kız kardeşi Dudu İngin, Özkan’ın evde sürekli olarak eşi T.Ö’den, eşinin annesi G.Ö’den ve eşinin kardeşi Z.A’dan şiddet gördüğünü, kendisine daha fazla zarar vermelerinden korktuğu için polise gidip şikâyetçi olmadığını öne sürdü.

Söz konusu süreci takip eden avukat Yiğit Beşok, “Dürdane Özkan, şüpheli ölümünden yalnızca iki gün sonra İstanbul’a taşınacağı, akrabalarına yakın olacağı için çok mutlu olduğunu tüm arkadaş ve yakınlarına belirtmişken herkesin içinde fakat kimsenin de kendisini görmeyecek şekilde aniden yemek yaparken kendini asması inandırıcı değildir. Otopsi raporunun dosyaya gelmemesi hem yargı organlarını hem de bizlerin elini kolunu bağlamaktadır. Gelen raporun niteliğine göre mezarın yeniden açılması söz konusuyken halen aylardır rapor beklenmektedir” dedi.