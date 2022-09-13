Yer: Bağcılar... Uyuşturucu kullandı, akrabalarının arabasını taşladı

13 Eylül 2022 Salı, 10:17

Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi'nde iddiaya göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir şahıs, uyuşturucu maddenin etkisiyle yarı çıplak bir şekilde sokağa çıkarak akrabalarının park halindeki araca taşla saldırdı.

POLİS DE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Aracı defalarca taşlayan şahıs, mahalledekilere zor anlar yaşattı. Şahsın sakinleşmemesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahısla konuşup sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Çok sayıda polis daha sonra şahsı yere yatırarak güçlükle gözaltına aldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.