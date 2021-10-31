Durdurulan takside kaçak 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün
İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimlerde, durdurulan bir takside yapılan aramada kaçak 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında bir taksi durduruldu.
Şüphe üzerine durdurulan araç içerindeki kontrolde 2 adet koli içerisinde 108 kutu 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli G.A.M. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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