Durdurulan takside kaçak 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimlerde, durdurulan bir takside yapılan aramada kaçak 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

DHA
31 Ekim 2021 Pazar, 09:24
Durdurulan takside kaçak 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün
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Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında bir taksi durduruldu.

Şüphe üzerine durdurulan araç içerindeki kontrolde 2 adet koli içerisinde 108 kutu 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli G.A.M. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 




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