Durmuş Ünüvar kimdir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 19:02

Güncelleme: 22.06.2023 - 19:02

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Durmuş Ünüvar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar'ın hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

DURMUŞ ÜNÜVAR KİMDİR?

Durmuş Ünüvar 1973’te doğdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürü olarak görevlendirilen Ünüvar, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden 1996 yılında mezun oldu ve 1996 -1999 yılları arasında ticaret gemilerinde ve TDİ Denizyolları A.Ş.’de Uzak yol Vardiya Mühendisi, Uzak Yol II. Mühendisi olarak çalıştı.

Ünüvar, 1999 - 2015 yılları arasında sırasıyla; Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Liman Devleti Kontrolü Uzmanı (PSC), Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Gemi Sörvey Kurulu Başkanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Marmaris Liman Başkanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcılığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Çeşme Liman Başkanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İzmir Liman Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2015 – 2017 tarihleri arasında özel sektörde Filo / İşletme Müdürü olarak görev yaptı. Ardından 2017 yılı Ocak ayında Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Planlama ve Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı, 17 Temmuz 2017 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 23 Ekim 2017 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Ünüvar, 22 Haziran 2023 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan yardımcısı olarak atandı.

ÖZEL YAŞAMI

Durmuş Ünüvar, evli ve iki çocuk babasıdır.