Durmuş Yılmaz'dan Meral Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşmaya tepki!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 14:45

Güncelleme: 22.11.2023 - 14:45

İYİ Parti'den 10 Kasım'da istifa ettiğini açıklayan Ankara Milletvekili ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanı Durmuş Yılmaz, Genel Başkan Meral Akşener'in TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirdi.

"1 SAAT DEDİKODU YAPTI, YANIT VERMEDEN KÜRSÜDEN İNDİ"

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülke gündemindeki yakıcı sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı, bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi. Güven, güven, güven. Kaybedilmeye görsün, geri kazanılması çok zor. Ekmeksiz kalmaya razıyım, güven kaybetmeye değilim. Akıl/ahlak yol göster."