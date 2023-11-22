Durmuş Yılmaz'dan Meral Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşmaya tepki!

İYİ Parti'den istifa eden Durmuş Yılmaz, Genel Başkan Meral Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirerek, "Bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2023 - 14:45
Durmuş Yılmaz'dan Meral Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşmaya tepki!
Abone Ol google-news

İYİ Parti'den 10 Kasım'da istifa ettiğini açıklayan Ankara Milletvekili ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanı Durmuş Yılmaz, Genel Başkan Meral Akşener'in TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirdi.

"1 SAAT DEDİKODU YAPTI, YANIT VERMEDEN KÜRSÜDEN İNDİ"

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülke gündemindeki yakıcı sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı, bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi. Güven, güven, güven. Kaybedilmeye görsün, geri kazanılması çok zor. Ekmeksiz kalmaya razıyım, güven kaybetmeye değilim. Akıl/ahlak yol göster."


Durmuş Yılmaz dedikodu grup toplantısı İyi Parti Meral Akşener

İlgili Haberler

Akşener’in ‘fuhuş oteli’ iddialarında ismi geçiyordu: Adnan Beker’den yanıt geldi

Akşener’in ‘fuhuş oteli’ iddialarında ismi geçiyordu: Adnan Beker’den yanıt geldi
Son Dakika... Akşener istifalara ilişkin konuştu: 'İYİ Parti zor durumdaymış...'

Son Dakika... Akşener istifalara ilişkin konuştu: 'İYİ Parti zor durumdaymış...'
Kavuncu'dan dikkat çeken 'Akşener' paylaşımı: Onun sözü teşkilatımızın sözüdür

Kavuncu'dan dikkat çeken 'Akşener' paylaşımı: Onun sözü teşkilatımızın sözüdür

En Çok Okunan Haberler