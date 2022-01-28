Durmuyorlar: Erzurum'da dağ keçisi avına çıkan kişiler yakalandı
Erzurum'da jandarma ekipleri dağ keçisi avlandığı ihbarı üzere harekete geçti. Ekipleri, durdurdukları şüpheli araçta bulunan 3 kişi hakkında adli işlem yaptı.
Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı Tortum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avlanma ihbarı üzeri Yukarısivri Mahallesi bölgesinde şüpheli bir aracı durdurdu.
Araç içerisinde yapılan kontrolde, yivli ve ruhsatsız tüfek ile bagaj kısmında izinsiz avlandığı tespit edilen bir dağ keçisi bulundu.
Olayla ilgili Tortum Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzurum Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bilgi verilerek araçta bulunan 3 kişiye 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler" hakkında kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Ayrıca tüfek sahibi H.B'ye avlanması yasak olan ve koruma kapsamında bulunan dağ keçisini avlaması sebebiyle 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 60 bin lira ceza kesildi.
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