Duruşma dönüşü kazada ölen Avukat Öznur Taş, son yolculuğuna uğurlandı: 'Yaptığım en acı konuşmalardan biri...'

Gümüşhane'de katıldığı duruşmadan dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Öznur Taş (41) için Samsun Adliyesi'nde tören düzenlendi. Öznur Taş, tören sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 16:24
Duruşma dönüşü kazada ölen Avukat Öznur Taş, son yolculuğuna uğurlandı: 'Yaptığım en acı konuşmalardan biri...'
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Avukat Öznur Taş, dün Gümüşhane'de katıldığı duruşmadan 55 AV 863 plakalı cipiyle dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracı, merkeze bağlı Kale köyünde şarampole yuvarlanan ve 30 metre yükseklikten düşen Taş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Taş'ın cenazesi, Gümüşhane Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınıp Samsun'a getirildi.

EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Taş'ın cenazesi, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evinin önünde alınan helalliğin ardından Samsun Adliyesi'ne getirildi.

Adliyede düzenlenen törene Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile avukatın Öznur Taş'ın ailesi, meslektaşları ve yakınları katıldı.

Taş'ın babası emekli veteriner Reşat Taş ve ağabeyi Özgür Taş ile meslektaşları gözyaşlarını tutamadı. Taş, Büyük Cami'de, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'HUKUKİ BİLGİSİNE GÜVENDİĞİMİZ BİR AVUKATTI'

Samsun Baro Başkanı Avukat Pınar Gürsel Yıldıran, "Yaptığım en acı, en zor konuşmalardan birisi ile karşınızdayım. Her zaman bizi neşeyle, hoş sohbetiyle karşılayan ve aynı zamanda da içinden çıkamadığımız dosyalarda da hukuki bilgisine güvendiğimiz, insanlığı ve arkadaşlığının yanında hukukçuluğu da harika olan bir insandı. Hepimizi eksik bıraktı, hiç tamamlanmamak üzere. Biz Öznur'u çok sevdik. Onunla vedalaşmak çok zor" dedi.


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