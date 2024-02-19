Gümüşhane 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Gümüşhane'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Gümüşhane'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Gümüşhane Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 6 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Gümüşhane'de Ercan Çimen Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 GÜMÜŞHANE'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Ercan Çimen
9.182 %49,16
MHP
Sabri Varan
5.606 %30,02
İYİ PARTİ
Mustafa Canlı
2.142 %11,47
CHP
Bedri Ağaç
1.410 %7,55
SAADET
Şerif Erdal
250 %1,34
DSP
33 %0,18
BTP
29 %0,16
TKP
25 %0,13
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