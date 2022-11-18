Düştüğü 'havalandırma boşluğundan' itfaiye kurtardı
Batman’da 2 katlı evin havalandırma boşluğuna düşen Hüseyin Çiçek (24), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aydınlıkevler Mahallesi Veysel Karani Caddesi’nde, iki katlı evin havalandırma boşluğuna bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine, adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARIM SAATTE KURTARILDI
Gelen ekipler, havalandırma boşluğunda mahsur kalan Hüseyin Çiçek’i, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtardı.
Çiçek’in kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.
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