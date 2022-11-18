Düştüğü 'havalandırma boşluğundan' itfaiye kurtardı

Batman’da 2 katlı evin havalandırma boşluğuna düşen Hüseyin Çiçek (24), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA
18 Kasım 2022 Cuma, 12:16
Düştüğü 'havalandırma boşluğundan' itfaiye kurtardı
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Aydınlıkevler Mahallesi Veysel Karani Caddesi’nde, iki katlı evin havalandırma boşluğuna bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine, adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARIM SAATTE KURTARILDI

Gelen ekipler, havalandırma boşluğunda mahsur kalan Hüseyin Çiçek’i, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtardı.

Çiçek’in kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.


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