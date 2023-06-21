Denizli’de baraj, göl ve sulama kanallarında yüzmek yasaklandı

Yayınlanma: 21.06.2023 - 12:21

Güncelleme: 21.06.2023 - 12:22

Havaların ısındığı yaz aylarında eğlenmek, dinlenmek, yüzmek, piknik yapmak, balık tutmak, spor yapmak gibi sebeplerle göl ve göletler, sulama kanalları, barajlar, akarsu yatakları ve havuzlar tercih edilmeye başlandı. Bu nedenle boğulma olaylarının önüne geçebilmek için suya girişler yasaklandı.

"GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINACAKTIR"

Su kaynaklarının çevresinde gerekli önlemlerin alınmasını da içeren valilik kararında, "Boğulma olaylarının yaşandığı göl, gölet, akarsu, su kanal vb. alanlarda suya girilmesinin can güvenliği açısından tehlike arz ettiğini belirten işaret ve ikaz levhaları konulacak ve bu alanlara yönelik ilave tedbirler planlanacaktır. İnsan sağlığı ve can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan alanlar konusunda vatandaşların ve turistlerin bilgilendirilmesi amacıyla ilan panoları, otobüs durakları, otogar gibi yerlere uyarıcı afişler asılacak, bu afişler belli aralıklarla güncellenecektir. Tesislerin çevresine insan geçişinin engellenmesi amacıyla fiziki güvenlik tedbirleri alınacaktır. Yüzme alanlarında devriye veya denetim faaliyeti icra eden kolluk/belediye personelince ilk yardım eğitimi verilecektir. Suda boğulma olayları sonrasında uygulanacak ilkyardım kurallarını ihtiva eden broşürleri İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanarak farkındalık oluşturmak üzere ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile turizm tesisleri ve su sporları işletmelerine dağıtılacaktır” denildi.