Duvardan düşüp öldü: Yardım isteyen kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, budamak için çıktığı 2 metrelik duvardan düşen Mehmet Karakaş (59), hayatını kaybetti. Ağacı budaması için Karakaş'tan yardım istediği belirlenip, gözaltına alınan Alettin Cura, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Duvardan düşüp öldü: Yardım isteyen kişi tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 20:58

Olay, 26 Şubat saat 12.00 sıralarında Gümbet Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kaptan olduğu öğrenilen Alettin Cura, site içerisinde bulunan bir ağacı budaması için Mehmet Karakaş'tan yardım istedi. 

Bunun üzerine Karakaş bir duvarın üzerine çıktı. Karakaş, budama yaptığı sırada dengesini kaybedip çıktığı 2 metre yüksekliğindeki duvardan düşüp, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karakaş Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakaş, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, Cura'yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin adından Cura, bugün öğle saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. 


Etiketler: #Bodrum #budama #tutuklandı

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