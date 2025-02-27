İstanbul Avcılar'da 'maskeli' kuyumcu soygunu: 2 şüpheli tutuklandı

Avcılar'da kuyumcu soygununa ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Avcılar'da 'maskeli' kuyumcu soygunu: 2 şüpheli tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:10

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Tahtakale Mahallesi'nde kuyumculuk yapan H.B'nin, 21 Şubat'ta kar maskeli ve silahlı kişilerce soyulduğunu bildirmesi üzerine inceleme başlattı.

H.B. polise verdiği ifadede, siyah giyimli 2 kişinin kendisine silah doğrulttuklarını ve dükkandaki takıları aldıktan sonra yaya olarak kaçtıklarını söyledi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile yapılan ortak çalışmalar sonucu şüpheliler İ.Y., E.A. ve M.B. yakalandı.

Yapılan aramalarda şüphelilerin gasptan elde ettiği değerlendirilen 65 parça ziynet eşyası ile 3 tabanca, 3 şarjör, 15 fişek, kar maskesi, çok sayıda uyuşturucu hap, çeşitli türlerde yaklaşık 3 kilo uyuşturucu ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y. ve E.A. tutuklandı, M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Etiketler: #soygun #Avcılar

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