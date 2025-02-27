Yunanistan'a kaçacaktı: El Kaide şüphelisi Edirne'de tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü El Kaide şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan El Kaide şüphelisi Y.Z'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Y.Z, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: #EDirne #Yunanistan
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