Yunanistan'a kaçacaktı: El Kaide şüphelisi Edirne'de tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü El Kaide şüphelisi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçacaktı: El Kaide şüphelisi Edirne'de tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:17

Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan El Kaide şüphelisi Y.Z'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Y.Z, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Etiketler: #EDirne #Yunanistan

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