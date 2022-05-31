Düzce Valiliği'nden 'ateş yakma ormanı koru' çağrısı

Havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarının önüne geçebilmek için tedbirler alınmaya başlandı. Düzce Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ormanlık alanlarda ateş yakılmaması istendi.

İHA
31 Mayıs 2022 Salı, 11:58
Düzce Valiliği'nden 'ateş yakma ormanı koru' çağrısı
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Düzce Valiliği, ormanlarda ateş yakılmaması gerektiğine dair yurttaşlara sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulundu.

Paylaşımda ormanlık alanlara izmarit atılmaması ve çöplerin toplanması uyarısında bulunularak “Orman yangınlarını önlemenin yolu, ormanlık alanlarda dikkatli ve tedbirli olmaktan geçiyor. Ormanlık alanlarda, Çöplerini Topla, İzmarit Atma, Ateş Yakma” denildi. 

Orman yangınlarının yüzde 95’inin insan kaynaklı olduğu hatırlatılarak “Piknik sonrasında ateşin söndürülmemesi, çöp, cam, pet şişe gibi ürünleri ortamda bırakılmamasına dikkat edilmeli” şeklinde bilgi verildi. 


Düzce orman yangını

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