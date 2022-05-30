Bolu’da orman yangını
Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Demirhanlar köyü mevkisinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Göynük'ün Demirhanlar köyü mevkisindeki ormanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile Göynük ve Mudurnu’dan itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına köylüler de tankerlerle destek oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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