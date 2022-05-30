Bolu’da orman yangını

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Demirhanlar köyü mevkisinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

DHA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:51
Bolu’da orman yangını
Abone Ol google-news

Göynük'ün Demirhanlar köyü mevkisindeki ormanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile Göynük ve Mudurnu’dan itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına köylüler de tankerlerle destek oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 



bolu Göynük orman yangını

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler