İzmir'de orman yangını

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı.

DHA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:03
İzmir'de orman yangını
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Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi yakınlarındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 1 helikopter, 1 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 ilk müdahale aracı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 


İzmir milli savunma üniversitesi Güzelbahçe

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