İzmir'de orman yangını
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı.
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi yakınlarındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 1 helikopter, 1 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 ilk müdahale aracı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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