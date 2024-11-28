Taciz suçlamasıyla karşı karşıyaydı... Marilyn Manson, eski sevgilisine açtığı iftira davasını geri çekti!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 15:27

Güncelleme: 28.11.2024 - 15:27

Ünlü müzisyen Marilyn Manson (55), kendisine taciz suçlamasında bulunan eski nişanlısı Evan Rachel Wood’a (37) açtığı iftira davasını geri çekmeyi kabul etti. Gotik rock müziğin önemli isimlerinden biri olan Manson, Wood’a mahkeme masrafları için 327 bin dolar ödeyecek.

Marilyn Manson, Mart 2022’de açtığı davada Evan Rachel Wood’u, kendisini kamuoyunda "tecavüzcü ve tacizci" olarak tanıtarak kariyerine zarar vermekle suçlamıştı. Ayrıca Wood’u bir FBI ajanı kimliğine bürünmekle de itham etmişti. Ancak, aradan geçen 2,5 yılın ardından Manson davayı geri çekme kararı aldı.

İLİŞKİLERİ VE SUÇLAMALAR

Gerçek adı Brian Warner olan Marilyn Manson ile oyuncu Evan Rachel Wood, 2007-2010 yılları arasında bir ilişki yaşamıştı. Wood, ilişkiye başladığında henüz 18 yaşındaydı.







İlk olarak 2021 yılında sosyal medyada Manson’dan "tacizci" olarak bahseden Wood, daha sonra istismarcısını isim vererek ifşa etti.

Wood, geçmişte Kongre Komitesi’ne verdiği ifadede defalarca tecavüz ve istismara uğradığını belirtmiş ancak o dönemde Manson’ın adını açıklamamıştı.

HUKUKİ SÜREÇ

2023 yılında Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Marilyn Manson’ın Evan Rachel Wood’a açtığı davanın büyük kısmını geçersiz kılmıştı. Wood’un avukatı Michael Kump, davanın geri çekilmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Marilyn Manson, Evan Rachel Wood’a açtığı davayı geri çekti ve Wood’a avukatlık masrafları için yaklaşık 327 bin dolar ödemeyi kabul etti. Wood, uzun zamandır istismar mağdurlarının haklarını savunuyor ve ev içi şiddetle ilgili yasal düzenlemeleri desteklemek için çalışmalar yapıyordu."