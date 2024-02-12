Düzce’de 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası 500 kişi sokaklara döküldü

Düzce’de kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, kaza sonrası sokağa dökülen yaklaşık 500 mahalle sakini yolu trafiğe kapattı.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 21:53
Düzce’de 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası 500 kişi sokaklara döküldü
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Olay, Çamköy bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Muhammet T. idaresindeki 55 AFT 779 plakalı hafif ticari araç, kontrolsüz kavşakta yola aniden çıkan Yaşar D. idaresindeki at arabasına çarpıp kanala uçtu. 

Kazada at arabasında bulunan Yaşar D., Ebru D., A.D. (7), T.E.D. (9) ile Muhammet T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası mahalleli sokağa döküldü. Yaklaşık 500 kişi güzergah üzerinden geçen tüm araçlara taşlı ve sopalı saldırı gerçekleştirerek, yolu trafiğe kapattı. 

Olaylar sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet ekiplerince güzergaha giren tüm araçlar farklı yönlere gönderilirken, olayı bilmeyerek güzergaha giren sürücülere mahalleli saldırdı. Polis ekipleri güçlükle olayları yatıştırırken, polis araçlarına da saldırı girişimi oldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE VALİ BÖLGEYE GELDİ

Bölgeye gelerek vatandaşlarla görüşen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kalabalığı teskin etti. Olayların yatıştırılmasının ardından Düzce Valisi Selçuk Aslan da bölgeye geldi. Bölgede sinyalizasyon çalışması ve kasis yapılacağını belirten Vali Aslan, çalışmaların hemen başlayacağını dile getirdi. Mahalle sakinleri eylemlerine son vererek dağıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


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