Dondurulduğunda tehlikeli hale geliyor, zehirlenmelere sebep oluyor: Buzlukta asla bulundurmamanız gereken 10 besin

Gıdaları uzun süre saklamak ve tazeliğini korumak için dondurucu kullanımı oldukça yaygındır. Ancak bazı besinler buzlukta saklandığında besin değerini kaybedebilir, dokusu ve lezzeti bozulabilir ya da sağlık açısından risk oluşturabilir. Bu yüzden, bazı gıdaları dondurucuya koymak yerine farklı muhafaza yöntemleri kullanmak daha doğru olacaktır. İşte, buzlukta asla bulundurmamanız gereken besinler...