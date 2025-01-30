Dondurulduğunda tehlikeli hale geliyor, zehirlenmelere sebep oluyor: Buzlukta asla bulundurmamanız gereken 10 besin
Buzluk gıdaları uzun süre muhafaza etmek için harika bir yöntem olsa da, her besin için uygun değildir. Peki, dondurulduğunda tehlikeli hale gelen gıdalar nelerdir? İşte, buzlukta asla bulundurmamanız gereken 10 besin...
Gıdaları uzun süre saklamak ve tazeliğini korumak için dondurucu kullanımı oldukça yaygındır. Ancak bazı besinler buzlukta saklandığında besin değerini kaybedebilir, dokusu ve lezzeti bozulabilir ya da sağlık açısından risk oluşturabilir. Bu yüzden, bazı gıdaları dondurucuya koymak yerine farklı muhafaza yöntemleri kullanmak daha doğru olacaktır. İşte, buzlukta asla bulundurmamanız gereken besinler...
1. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Süt, yoğurt ve kremalar gibi süt ürünleri dondurulduğunda yapısında bozulmalar meydana gelir. Çözüldükten sonra pütürlü bir hale gelir ve tüketim için uygun olmaz. Özellikle yoğurt ve krema, dondurucudan çıktıktan sonra kıvamını kaybederek kullanışsız hale gelir.
2. YUMURTA
Kabuklu yumurtalar dondurulduğunda içindeki sıvı genleşerek kabuğun çatlamasına neden olabilir. Bu durum hem bakteri üremesine zemin hazırlar hem de yumurtanın kalitesini düşürür. Eğer yumurta saklanacaksa, çırpılmış halde bir kapta kısa süreli olarak buzdolabında muhafaza edilmelidir.
3. PATATES
Patates nişasta bakımından zengin bir sebzedir ve dondurulduğunda nişasta yapısı değişir. Bu durum patatesin süngerimsi, yumuşak ve tatsız bir hale gelmesine neden olur. Eğer patatesleri uzun süre saklamak istiyorsanız serin, karanlık ve kuru bir ortamda muhafaza etmelisiniz.
4. KIZARTILMIŞ GIDALAR
Dondurucuya koyulan kızartmalar, çözüldüklerinde gevrek dokularını kaybeder ve yağlı, yumuşak bir kıvama gelir. Bu nedenle patates kızartması, pane kaplı gıdalar veya hamur işleri gibi yiyecekleri buzlukta saklamak yerine taze tüketmek daha uygundur.
5. MAYONEZ VE SOSLAR
Mayonez, salata sosları ve diğer kremsi soslar donduğunda içindeki yağ ve su ayrışır. Bu da sosun kıvamının bozulmasına, tadının değişmesine ve kullanılamaz hale gelmesine neden olur.
6. MARUL, SALATALIK VE DİĞER SULU SEBZELER
Marul, salatalık, kereviz, biber gibi su oranı yüksek sebzeler dondurulduğunda buz kristalleri oluşur ve hücre yapıları bozulur. Bu durum sebzelerin çözüldüğünde lapa gibi yumuşak ve lezzetsiz olmasına yol açar.
7. PEYNİR ÇEŞİTLERİ
Beyaz peynir, kaşar peyniri ve krem peynir gibi bazı peynirler dondurucuda sertleşir, dokusu ve tadı bozulur. Eritme peyniri veya rendelenmiş peynirler kısa süreli dondurulabilir ancak bütün peynirlerin buzlukta saklanması önerilmez.
8. PİŞMİŞ MAKARNA VE PİRİNÇ
Dondurulmuş pişmiş makarna veya pilav, çözüldüğünde hamurumsu bir hale gelir ve lezzetini kaybeder. Özellikle soslu makarnalar dondurulduğunda su kaybı yaşar ve kıvamı tamamen bozulur.
9. MEYVELİ YOĞURT VE SÜTLÜ TATLILAR
Meyveli yoğurt ve sütlü tatlılar dondurulduğunda içeriğindeki meyveler su kaybederek ekşi ve tatsız bir hale gelir. Aynı şekilde sütlü tatlılar da donunca kristalize olur ve kıvamını kaybeder.
10. GAZLI VE SIVI İÇERİKLİ GIDALAR
Gazlı içecekler ve cam şişedeki sıvılar dondurulduğunda genleşir ve patlama riski taşır. Aynı şekilde dondurulmuş kahve veya süt bazlı içecekler de çözüldüğünde lezzetini kaybeder.
İlgili Haberler
- Bağırsak florasını düzenliyor, bağışıklığı güçlendiriyor: Probiyotik deposu 7 süper besin
- Bu gıdalar fazla tüketildiğinde toksin saçıyor, rahatsızlıklara sebep oluyor: Aşırı tüketildiğinde zehirli olabilen 10 besin
- Bölgesel yağlanmaya sebep oluyor, kilo alımını tetikliyor: Göbek yağlanmasına sebep olan 10 besin
En Çok Okunan Haberler
-
- Barış Pehlivan'dan ilk mesaj!
- Cafer Mahiroğlu’ndan Fatih Portakal’a ağır sözler!
- Başarır’dan Bahçeli’ye sert yanıt!
- Kübra Par’dan canlı yayında yeni açıklama!
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama
- Yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı!
- İsrail'in kayıp 3 Türk vatandaşını öldürdüğü öğrenildi!
- Kayıp kadının cesedi komşusunun bahçesinde bulundu!
- MSB'den 'teğmenler' açıklaması!
- Dikkat çeken paylaşım